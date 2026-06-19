DonatoriNati dalla Sardegna il progetto “LE ISOLE DEL DONO”.

“UN GESTO CHE UNISCE, UN DONO CHE VIVE” è questo il leit motiv del nuovo progetto che parte dalla Sardegna e dalla Sicilia ed unisce tutti per un unico solo obiettivo: divulgare sempre piu’ la cultura del dono del sangue. L’invito a donare è valido anche e soprattutto in estate: DonatoriNati non va in vacanza ed ha organizzato raccolte straordinarie di sangue a Nuoro, Cagliari e questa mattina a Torre Grande in provincia di Oristano. A bordo di un’autoemoteca dell’Avis con personale medico specializzato tanti i poliziotti, i vigili del fuoco ed i cittadini che hanno donato. Ogni giorno, anche d’estate, ci sono pazienti che continuano a fare regolari trasfusioni di sangue per curare gravi anemie c’è chi ha bisogno di sangue perché si sottopone a un intervento chirurgico, o riceve un trapianto d’organo, o perché ha un grave trauma o un evento emorragico. Il sangue è di supporto per molte terapie oncologiche ed ematologiche. Il bisogno di sangue e plasma, quindi, non va in vacanza eppure in estate si registra un maggior calo delle donazioni. DonatoriNati, in linea con l’esserci sempre, rinnova l’appello a donare il sangue in un momento in cui c’è grande necessità, testimoniando concretamente la vicinanza delle Istituzioni ai cittadini in stato di difficoltà.“DonatoriNati Sardegna è sempre in prima linea, perché donare sangue non è solo un semplice gesto di volontariato, ma anche un momento di sinergia con tutte le associazioni del territorio sardo per sensibilizzare i giovani, i cittadini, affinché la donazione di sangue non sia occasionale, ma periodica. La solidarietà è un segno di vicinanza, di disponibilità verso il prossimo”. – afferma il Vice Presidente DonatoriNati Sardegna Daniele Rocchi “Chi dona il sangue, dona la vita ed è un messaggio fondamentale che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni” – afferma il Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari, dalle isole parte un grande esempio di costanza ed intraprendenza. Momento clou dell’ultima tappa delle “ Isole del Dono” Sardegna l’arrivo sulla spiaggia di TorreGrande sul Lido di Sea Scout l’arrivo dei nuotatori diversamente abili del Gruppo Sea Scout che partendo da San Giovanni sono arrivati al traguardo del campionato estivo, scortati da moto ad acqua della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco e Motovedetta della Polizia di Stato. A salutare l’arrivo degli atleti in acqua anche due splendidi delfini che hanno accompagnato i giovani ragazzi speciali in questa avventura.

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