Donna investita, muore dopo l’impatto con un’auto

Una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile nella serata di ieri, a Bricherasio, in provincia di Torino. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 20 lungo la strada Circonvallazione 40, per cause ancora in fase di accertamento.

L’investimento e l’arrivo dei soccorsi

Secondo le prime informazioni, la donna è stata travolta da un veicolo mentre si trovava sulla carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni della vittima sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi, per la donna non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Accertamenti in corso

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al vaglio la velocità del mezzo, le condizioni di visibilità e l’eventuale coinvolgimento di altri fattori. La circolazione sulla Circonvallazione 40 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Una nuova vittima sulle strade

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto nelle ore serali e lungo le arterie extraurbane. Ancora una volta, un investimento si trasforma in tragedia, lasciando una comunità scossa e in attesa di risposte. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità.

(Foto IPA)