Dopo 25 anni ritornano alla Caserma RISPOLI di Maddaloni gli ex AUC del 167 Corso.

Era il 15 aprile 1997 quando gli allievi iniziavano la loro avventura a Maddaloni per la frequenza del 167 Corso AUC del Corpo di Commissariato ruolo sussistenza e del Corpo di Amministrazione. Corso che è terminato il 12 settembre 1997. Il Colonnello Giovannino Moscato era l'allora Comandante della Smica mentre attualmente alla guida del prestigioso Istituto Militare che da poco ha festeggiato 74 anni di attività è il Generale Leonardo Colavero. Gli ex saranno ricevuti sabato 10 settembre alla Caserma RISPOLI per poter rivedere la Caserma RISPOLI teatro della loro attività addestrativa nei locali della ex prima Compagnia. Sarà un momento di grande emozione incontrarsi di nuovo dopo venticinque anni. Promotore della iniziativa Trevisi Fabio di Portogruaro che ogni anno promuove l'incontro tra tutti i lupi del 167 Corso fedeli al motto Dissimiles alias. Ben tornati in Terra di Lavoro.