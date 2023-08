DRAMMA A CASERTA: DONNA TROVATA MORTA NELLA SUA AUTO, AVEVA 63 ANNI

Il dramma è avvenuto nella mattinata di venerdì 11 agosto a Casolla, sull’altopiano dei Monti Tifatini, in provincia di Caserta. L’allarme è stato lanciato da un agricoltore che lavorava lì vicino, il quale ha notato il corpo esanime della donna, all’interno della sua auto, in via Quercia Cupa. L’uomo ha subito chiamato i soccorsi, ma il loro intervento è stato vano, la donna, identificata con il nome Maddalena P., 63 anni, era già deceduta, a causa di un malore improvviso, probabilmente un infarto. Nel frattempo, dopo essersi accertati che non ci fossero segni di violenza sul corpo, l’autorità giudiziaria ha restituito la salma alla famiglia per la celebrazione dei funerali. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso