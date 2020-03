Due cittadini di Bellona risultati positivi al primo test coronavirus (non ancora validato dall’I.S.S.)

BELLONA – Il Sindaco del Comune di Bellona (CE), Filippo ABBATE, con un post pubblicato sulla propria pagina Fb ha comunicato che: “Due nostri concittadini, che hanno avuto contatti con persone provenienti dalla Lombardia, sono risultati positivi al primo test coronavirus (non ancora validato dall’Istituto Superiore di Sanità’).

Il Sindaco insieme al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Vitulazio, al servizio di Polizia Municipale ed in sinergia con il dipartimento Sanitario di competenza hanno immediatamente attivato, in via precauzionale, ogni procedura per ridurre il rischio di ogni nuovo contagio.

Al momento le persone interessate si trovano in isolamento domiciliare. Si rileva che i due cittadini non gestiscono nessuna Pizzeria e/o altra attività sul territorio Bellonese”.