Due evasioni in due giorni. Arrestato nuovamente dai Carabinieri e stato posto agli arresti domiciliari

VALLE DI MADDALONI – Era stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Maddaloni per evasione dalla comunità “Leo Onlus Ong. dove stava scontando gli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Ebbene, a distanza di due giorni E.R., cl. 80, di Acerra, che dopo il giudizio direttissimo era stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari è, ancora una volta, evaso dalla citata comunità scavalcando il muro di cita.

Martedì mattina, 3 marzo 2020, i Carabinieri, allertati dal personale della struttura, si sono posti alla ricerca dell’evaso che hanno rintracciato in via degli Archi del comune di Valle di Maddaloni, arrestandolo.

L’uomo, giudicato per direttissima, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la medesima struttura.