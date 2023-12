DUE GIORNI BIBLICA: LA COMUNITA’ E I DISCEPOLI NEL VANGELO SECONDO MATTEO

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con la Parola per il mese di dicembre con la Due Giorni Biblica organizzata dal Centro Apostolato Biblico diretto da don Valentino Picazio, con il patrocinio dell’ABI (Associazione Biblica Italiana) e l’ISSR Interdiocesano SS. Apostoli Pietro e Paolo. Tematica del nuovo appuntamento comunità e i discepoli nel Vangelo secondo Matteo che si svolgerà presso la biblioteca diocesana di Caserta nei giorni 27 e 28 dicembre con inizio alle ore 09.30. Relatore all’annuale appuntamento il biblista don Giuseppe De Virgilio docente di Esegesi del Nuovo Testamento presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, che ormai a Caserta possiamo affermare che “è di casa” essendo da diverse edizioni relatore dell’importante avvenimento culturale. La lettura del Vangelo di Matteo costituisce per la Chiesa una grande opportunità di formazione al discepolato, per una sempre nuova comprensione di se stessa. Similmente agli altri due vangeli sinottici e a differenza del Vangelo sec ondo Giovanni, in Matteo Gesù parla del Regno dei Cieli che di se stesso, e insegna principalmente attraverso brevi parabole o detti piuttosto che con lunghi discorsi.