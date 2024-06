È morta Alessandra Valeri Manera, curatrice di Bim Bum Bam

È morta all’età di 67 anni Alessandra Valeri Manera, autrice di celebri sigle di cartoni animati (da Occhi di Gatto a Pollon, fino a L’Incantevole Creamy e Magica Doremi), cantate da Cristina D’Avena (con cui ha iniziato a collaborare negli anni ‘80) e curatrice di programmi storici come Bim bum bam e Ciao Ciao.Ha partecipato, inoltre, come autrice, anche allo Zecchino d’Oro.

La prima puntata di Bim Bum Bam è andata in onda il 4 ottobre del 1981 sull’emittente Antenna Nord (proprietà di Rusconi), la trasmissione conteneva alcuni cartoni animati, alternati da sketch che vedevano protagonisti i conduttori Bonolis, Blanchard e Uan. Indimenticabili i cartoni che hanno tenuto incollati agli schermi i ragazzi nati negli anni ‘80 più o meno dalle 16:00 alle 18:00( I puffi, The real ghostbusters, Tartarughe ninja, L’ispettore Gadget e Snorky. O anime come Mila e Shiro, Sailor Moon, Holly e Benji, L’incantevole Creamy e Kiss me Licia).

Il ricordo pubblicato di un fan sulla pagina Cristina D’Avena fan page

“Se non ci fosse stata Alessandra Valeri Manera, molto probabilmente non sarebbe esistita la Cristina D’Avena artista e tutto ciò che ruotava attorno a lei, cartoni animati e centinaia di sigle e brani annessi, i telefilm di Licia & i Bee Hive e Arriva Cristina, i contenitori per bambini Bim Bum Bam, Ciao Ciao e Game Boat… e molto altro. Grazie Alessandra per la bellissima infanzia che mi hai fatto vivere, ti sarò per sempre grato. Piero ❤️”