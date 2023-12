E’ STATA SCOPERTA LA CASA DELLA COCAINA ROSA

E’ accaduto a Napoli, i Carabinieri della compagnia di Napoli hanno scoperto un laboratorio in via San Nicola dei Caserti, si tratta di un abitazione studentesca che non passava mai inosservata, di fatti ci avevano visto lungo i carabinieri della compagnia di Napoli.

Tra le sostanze sequestrate durante il blitz sono emerse:

-Cocaina

-hashih

-200 grammi di cocaina rosa detta anche “la droga dei ricchi”

-38 francobolli di Lsd

-polvere di funghi allucinogeni

-ketamina

-decine di dosi di speed (mix di caffeina e amfetamine, che può indurre ad attacchi celebrali, arresti cardiocircolatori)

-ecstasy in pasticche

-Md in cristalli

Tutto accompagnato da un chilo di magnesio usato per il “taglio”. Gli imputati sono un’analista finanziario di 32 anni di Gaeta il quale aveva con se 38 francobolli di lsd per un peso di 18 grammi; 270 grammi circa di cocaina pulvilurenta; 4 panetti di hashish per un peso totale di 421 grammi; 1,80 grammi di marijuana; 50 grammi di md in due cristalli; 211 grammi di ecstasy in pasticche; 185 grammi di ketamina; 211 grammi in pasticche di colore rosa di 2CB; 1kilo e 100gr di Sostanza da taglio (Magnesio); Mortaio; 2 bilancini di precisione; 5540 euro; 40 dollari; 50 bat tailandesi; 1 leu rumeni.

Poi un 37 enne di origini casertane invece aveva con se 25 grammi di sostanza pulvirulenta di tipo md; 20 grammi di hashish suddiviso in 5 dosi; 157 grammi di sostanza fluorescente di tipo marijuana; 145 grammi di oppio in formato solido; 2 boccettine di Lsd; 8 grammi di presunti funghi allucinogeni in forma pulvirulenta; 22 grammi circa di md suddivisa in 26 dosi; 6 grammi di ketamina in polvere; 11 grammi suddiviso in 10 dosi di speed; 16 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi; 1 bilancino di precisione e 785 euro.

E infine un 27 enne napoletano a cui sono state sequestrate 25 dosi di cocaina per un totale di 7,40 grammi; 19 dosi di ketamina per un totale di 5,50 grammi; e 15 grammi di marijuana.

Ora tutti in manette, e tutti incensurati