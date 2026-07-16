Il grido d’allarme. Furti e atti vandalici nel parcheggio dell’ospedale.

Marcianise (CE) – Si recano al lavoro con la propria autovettura, la parcheggiano nello spazio dedicato ai dipendenti e all’uscita dal turno di lavoro trovano le auto danneggiate, spesso; a volte non le trovano più.

Questo è ciò che accade da qualche mese a questa parte a Marcianise in provincia di Caserta a questi lavoratori, che svolgono un lavoro delicato, importante, vitale. A lanciare il grido d’allarme è il personale in servizio all’ospedale “A: Guerriero” di Marcianise. “Sono circa tre o quattro mesi” – ci dicono – ” che siamo vittime di atti vandalici e furti.”

I vergognosi episodi si verificano soprattutto in coincidenza con il turno di notte. Gli orari sono noti a tutti. Si arriva in ospedale intorno alle 19.30/40 per dare il cambio ai colleghi e la mattina alle 8.00, all’uscita l’amara sorpresa. Vetri rotti per depredare ciò che si trova all’interno dei veicoli, danni di vario tipo e il furto di uno SMART. Questo al momento il bilancio dei danni e della refurtiva. Tutto questo accade nel parcheggio dell’ospedale destinato ai dipendenti, munito di una sbarra rotta e du un gabbiotto vuoto.

Mentre all’interno si lavora per salvare vite, all’esterno ci si adopera per rovinare l’esistenza di onesti lavoratori.

Qunato sopra riportato è già stato oggetto di svariate denunce presso la stazione dei Carabinieri.