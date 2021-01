Edilizia scolastica, Miur ai Comuni : caricate voci di costo entro il 28 gennaio

Il MIUR avvisa i comuni sulla necessità di caricare, nel sistema PON edilizia scolastica (Adeguamento spazi e aule per Covid-19) – sezione “conclusione procedura” di GPU, almeno un’aggiudicazione per le voci di costo LAVORI e/o FORNITURE riportante data antecedente il 22 dicembre 2020 entro il prossimo 28 gennaio 2021, a pena di revoca del contributo. (LEGGI NOTA MIUR)

Eventuale documentazione inviata a mezzo pec o posta elettronica dovrà comunque essere inserita nelle piattaforme documentali a cura dell’Ente beneficiario del finanziamento. Decorso tale termine il MIUR, per i progetti privi di aggiudicazione relativamente alle procedure previste, avvierà le procedure di revoca totale (per le schede progettuali prive di aggiudicazione) ovvero parziale per le eventuali disponibilità residue che, sebbene autorizzate, non siano state incluse in schede progettuali.

Si ricorda, infine, che – se le procedure di cui sopra risulteranno effettuate – il processo di rendicontazione andrà completato entro il 16 marzo 2021.