Elezioni amministrative, i chiarimenti di Francesco Iadaresta

Da consigliere comunale uscente e non ricandidato del MoVimento Cinque Stelle, mi preme fare un po’ di chiarezza su alcune comunicazioni che girano in questi giorni sui social. A Santa Maria a Vico, il M5S non ha rappresentanze candidate in nessuna lista presentata. Abbiamo provato a costruire una proposta progressista che, come comunicato nei giorni scorsi, purtroppo, non è riuscita a prendere corpo. Pertanto, fanno sorridere alcune dichiarazioni e post pubblicati in queste ore dove si usa impropriamente il simbolo del M5S per sponsorizzare la candidatura di un soggetto che, dalle sue stesse dichiarazioni, affermava che il MoVimento Cinque Stelle aveva abbandonato la Valle di Suessola. Tanto era dovuto per chiarezza nei confronti dei cittadini di Santa Maria a Vico e per non ingenerare false e fuorvianti rappresentazioni.

Il MoVimento Cinque Stelle coordina la situazione politica sul territorio tramite il gruppo territoriale rappresentato da Pasquale Nuzzo. Perché la Politica si fa prima di tutto fra la gente, nelle piazze, anche fuori dalle istituzioni.