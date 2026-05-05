Una finestra sulla D (resoconto n.12)

Partiamo dalle classifiche finali dei tre raggruppamenti meridionali:

Girone G: Scafatese 87 punti; Trastevere 60p.; Monastir 53p.; Flaminia 51p.; Albalonga 50p.; Latte Dolce, Valmontone 48p.; Nocerina 47p.; Sarrabus O. 46p.; Budoni, Palmese 45p.; A. Lodigiani 44p.; Ischia 43p.; Anzio 41p.; R, Monterotondo, Olbia 36p.; Montespaccato 30p.; Cassino 21p. (Olbia 2p. di penalità).

Playoff (semifinali): Trastevere-Albalonga e Monastir-Flaminia;

Playout (finali): Anzio-Monterotondo e Ischia-Olbia.

Girone H: Barletta 70 punti; Martina, Fasano 62p.; Paganese 58p.; Nardò 55p.; Gravina 55p.; Afragolese 49p.; F. Andria, V. Francavilla 48p.; R. Aversa Normanna, Francavilla, Manfredonia 43p.; Sarnese, Nola 41p.; Heraclea 38p.; Pompei 34p.; Ferrandina 30p.; R. Acerrana 5p. (Acerrana 9p. di penalità).

Playoff (semifinali): Martina-Nardò e Fasano-Paganese;

Playout (finali): Sarnese-Pompei e Nola-Heraclea;

Girone I: Savoia 69 punti; Nissa 67p.; Reggina 66p.; Ath. Palermo, Gelbison 60p.; Sambiase, N. Igea Virtus 53p.; Milazzo 44p.; V. Lamezia 42p.; Gela 40p.; Castrumfavara 38p.; Enna 36p.; Vibonese 35p.; Ragusa 34p.; Messina, Acireale 32p.; Sancataldese 29p.; Paternò 19p. (Penalità: Messina 14p., Gela 4p., Acireale 1p., N. Igea Virtus 5p.).

Playoff (semifinali): Nissa-Gelbison e Reggina-Ath.Palermo;

Playout (finali): Ragusa-Messina e Vibonese-Acireale.

I playoff si disputeranno con gara di solo andata in casa della miglior classificata. In caso di pareggio dopo i 90’, si disputeranno i supplementari. Se la parità permane, passerà al turno successivo la squadra messa meglio in campionato. Stesso regolamento per la finale. Ricordiamo che vincere i playoff del raggruppamento non garantisce la promozione diretta, ma serve solo ad avere priorità per eventuali ripescaggi. Per la zona retrocessione, alle due già retrocesse si aggiungeranno altre due compagini ossia le perdenti dei playout, con le stesse regole dei playoff.

Il girone G è vinto nettamente dalla Scafatese, che termina la regular season col vantaggio monstre di 27 punti sulla Trastevere. La Nocerina, vera favorita alla vigilia della prima giornata, è solo ottava e paga un finale di stagione deludentissimo, qundo la Scafatese era ormai irraggiungibile. La Palmese raggiunge il minimo obiettivo stagionale: col decimo posto è salvezza diretta. All’Ischia, invece, non riesce il colpo di coda: si giocherà l’intera stagione contro l’Olbia in una partita delicatissima.

Nel girone H successo del Barletta, che si giocherà la poule scudetto con le otto vincenti degli altri gironi (triangolari al primo turno più semifinali e finale). La Paganese riesce ad acciuffare i playoff, anche se per larga parte della stagione ha stazionato spesso al vertice. Per vincere i playoff se la dovrà vedere con tre agguerrite squadre pugliesi. L’Afragolese termina in maniera non proprio entusiasmante il proprio campionato, ma l’obiettivo salvezza era già stato raggiunto da tempo. Nell’ultima giornata, si lascia andare anche l’Aversa Normanna. La squadra casertana, però, era già salva e può festeggiare così una splendida salvezza. Si punterà a qualcosa di meglio il prossimo anno? Nei playout, occhio allo scontro fratricida tra Sarnese e Pompei, con la prima nettamente favorita. Il Pompei cercherà, comunque, un difficile ma non impossibile colpaccio. Nell’altro playout del girone, il Nola ha i favori del pronostico sull’Heraclea: basterà un pari per conseguire una meritata salvezza. Termina in maniera quasi tragica l’avventura in D dell’Acerrana, che si vede infliggere nelle ultime fasi una penalizzazione di 9 punti (mancato pagamento degli stipendi). Il club napoletano era comunque retrocesso da tempo.

Nel girone I, riesce ad ottenere la C il Savoia. Sorpassato il Nissa alla penultima giornata, la squadra di Torre Annunziata si sbarazza agevolmente della Sancataldese nell’ultima con un autoritario 3-0. Arricchirà il già nutrito gruppo delle compagini campane nella terza serie. Proverà un difficile colpo di coda la Gelbison, che affronterà un arrabbiato Nissa. Nell’altra semifinale di raggruppamento, la Reggina chiederà strada all’Athletic Palermo, forse già sazio. Torna l’incubo playout al Messina. I peloritani riescono ad evitare la retrocessione diretta, ma se la vedranno contro un Ragusa che non farà sconti.

Non resta che aspettare la postseason, che aggiungerà ancora più pepe alla stagione. Saranno banchi di prova che varranno un’intera stagione e che potrebbero rivelarsi salvezza o retrocessione, resurrezione o morte, successo o fallimento. Restiamo collegati alla quarta serie italiana sapendo che sarà in tutti i casi spettacolo.