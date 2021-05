Elezioni amministrative, Mirra si ricandida e riapre al PD

S. Maria Capua Vetere – Si va verso le elezioni 2021, il sindaco di S. Maria C.V., Antonio Mirra, riapre al PD e in vista delle sue prossime elezioni che si terranno nella ‘città del foro’ conferma quella che è la sua candidatura o per meglio dire la sua ricandidatura a Sindaco della città aprendo anche il dialogo ad una parte del partito democratico (PD).

Queste le dichiarazioni del sindaco di S. Maria Capua Vetere, che ha tutta l’intenzione dunque di ricandidarsi ha rilasciato queste dichiarazioni “In questi mesi ho riflettuto molto perchè volevo essere sicuro di avere l’energia che deve avere un sindaco per guidare al meglio la sua comunità – ha detto Mirra – Adesso posso dire che per le prossime elezioni amministrative proporrò la mia ricandidatura a sindaco. Ci aspettano anni di straordinaria importanza, fino all’ultimo giorno in cui avrò l’onore, come lo ha avuto mio padre, di essere il sindaco di Santa Maria Capua Vetere. Tanti dai loro comodi divani o dalla vetrina dei social dicono di amare la città. Io l’ho dimostrato in questi anni, anteponendo a tutto l’interesse dei sammaritani. Ho sacrificato la mai famiglia, il mio lavoro, le mie amicizie, le mie passioni. Ma ne è valsa la pena, perchè amo questa città e la voglio lasciare meglio di come l’ho trovata“.

Nel frattempo il Pd apre anche a quelli che sono i vari movimenti civici, in vista della prossima campagna elettorale, questa una nota da parte del PD che è stata emessa e che si va di seguito a riportare “L’importante fase politica che vive oggi la città – scrive il direttivo del partito in una nota – impone un chiarimento da parte di una forza politica, quale il Pd, che vuole contraddistinguersi, come ha sempre fatto, per la chiarezza dei comportamenti e la coerenza delle scelte. C’è stato in questi mesi difficili, caratterizzati anche dalla crisi sanitaria dovuta alla pandemia, un confronto aperto e concreto con il sindaco, per avviare un progetto politico nuovo, trasparente e comprensibile, al fine di superare un modello di governo cittadino esclusivamente civico, ma, dal nostro punto di vista, dai contorni incerti”.

Questo invece quanto dichiarato da due consiglieri dell’opposizioni milittanti all’interno del PD Umberto Pappadia e Francesco Di Nardo, oggi occupano gli scranni dell’opposizione ecco quanto dichiarato “Vogliamo costruire una nuova pagina per la città e non siamo interessati all’adesione a tutti i costi al medesimo progetto civico rispetto al quale ci ponemmo convintamente quale alternativa 5 anni fa – sottolineano i Dem – Siamo fiduciosi che il recupero di una progettualità comune possa rappresentare il fulcro per un rilancio della città, all’interno di una discussione politica che ben potrà essere condivisa ed interpretata, su queste basi, dal sindaco uscente: ciò anche nell’alveo dell’esperienza regionale”.