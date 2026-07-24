Elio e le Storie Tese e il menù del “Tour à la cart”.

Dopo il grande successo del Concertozzo a Biella, Elio e le Storie Tese tornano dal vivo con il Tour à la carte, un progetto originale che trasforma ogni concerto in un evento unico. E’ un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. Tra le novità previste dal tour estivo spicca la particolare caratteristica della selezione della scaletta di ogni concerto, scelta direttamente dal pubblico, che può votare la propria selezione di brani sul sito del gruppo. In questo modo ogni tappa diventa unica e personalizzata su ogni città, servendo allo spettatore “un menù musicale su misura, da pregustare dall’antipasto al dessert”. Con questa particolare scelta, Elio e le Storie Tese danno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che va in scena in ogni data. Così facendo, tra l’altro, l’esperienza del concerto viene dilatata, poiché inizia già dal momento della scelta dei brani e si conclude con il vero e proprio concerto, diventando in questo modo più lunga e interattiva. Ancora una volta la formazione dei supereroi della musica Pop/Progressive ci sorprende con un’azione di promozione del proprio brand che possiamo definire disruptive, generando un’operazione di engagement davvero geniale. L’esperienza, in questo modo, inizia prima dell’esibizione e si completa dal vivo, in un rapporto più diretto e interattivo tra artisti e pubblico.

Ecco le date del tour rimaste: