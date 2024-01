Ennesimo femminicidio in Trentino.

Articolo di Valentina Ciaramella.

Ieri in Trentino è stato ritrovato il corpo di una giovane 37enne all’interno della sua abitazione a Valfloriana, la donna, Ester Palmieri, è stata uccisa dal suo ex compagno, Igor Moser, con il quale aveva tre figli.

Ester avrebbe incontrato l’ex compagno senza aspettarsi un’aggressione così feroce, eppure tra le ipotesi, vi è la possibilità che il gesto dell’uomo sia stato premeditato.

Proprio poco fa la Procura della Repubblica di Trento ha disposto al medico legale di effettuare l’autopsia sul corpo della vittima e di verificare se sia stato il coltello da cucina ritrovato l’arma utilizzata da Moser per togliersi la vita.

Alcuni testimoni hanno affermato di aver visto Moser aggirarsi nella casa dell’ex compagna la mattina stessa, alimentando le ipotesi della premeditazione.

Bisogna ricordare che, ad oggi, i femminicidi in Italia tra il 2023 e queste prime due settimane del 2024, sono stati ben 103.

Un numero in continua crescita di anno in anno e che preoccupa non poco.