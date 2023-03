Episodio di Razzismo durante partita di Prima categoria, partita sospesa. La squadra di casa smentisce

Episodio di razzismo avvenuto in una partita di prima categoria, questo in breve quanto accaduto: il razzismo rimane una piaga più brutta che possa ancora esistere nel 2023. E quando poi ‘colpisce’ un calciatore africano, durante una partita di Prima categoria, fa emergere ancora una volta l’emergenza di una necessità di educazione soprattutto scolastica per chi ancora insulta una persona per il colore della propria pelle. E’ accaduto durante la gara tra Sant’Andrea del Pizzone e San Nicola 2009.

Alla fine del match uno dei calciatori del San Nicola avrebbe ricevuto degli insulti razziali tanto che è scoppiato in lacrime e con parte della squadra ha poi deciso di lasciare il campo al minuto 88 .

Il San Nicola prende pertanto posizione su un episodio increscioso avvenuto durante un match di calcio.

Si deve però altresì precisare che vi è stata anche una smentita da parte della squadra avversaria.

Questa la nota scritta con la quale il Presidente dell’ il S. Andrea del Pizzone Marco Caparco smentisce le accuse “In qualità di presidente dell’Asd Sant’Andrea del Pizzone devo intervenire per smentire l’ accusa di atteggiamenti razzisti che un nostro tesserato avrebbe avutoi nei confronti di un calciatore del San Nicola calcio . E’ stata una partita tranquilla e corretta fino a quando, a fine partita, un calciatore del San Nicola inizia ha iniziato ad inveire verso un nostro tesserato insinuando di aver sentito da parte di quest’ ultimo offese a sfondo razzista nei confronti di u ragazzo di colore . Credo che l’ accusa sia del tutto infondata ,io stesso ,presente sul campo, non ho sentito nulla, i ragazzi nulla e il direttore di gara nulla.