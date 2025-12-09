Nuovo Esame , brillantemente superato da Raffaele Capone. Previsto fra qualche mese l’ esame di Laurea

Caserta. Ancora un anno e Raffaele Capone , il 31enne casertano arrestato un po’ di tempo fa in seguito ad una rissa , si laureerà e metterà definitivamente la parola fine a quello che è stato per lui un vero e proprio calvario caratterizzato da un errore e da tante critiche subite successivamente, alcune delle quali senza dubbio insensate.

Noi di Belvederenews , da quando abbiamo appreso la sua voglia di riscatto con conseguente iscrizione all’ università , non abbiamo mai smesso di seguirlo , ogni suo passo , ogni suo esame , e soprattutto ogni suo cambiamento lo abbiamo riportato perchè restiamo della convinzione che è giusto dare a lui ma,a ogni essere umano,una sacrosanta possibilità di riscatto e di reinserimento nella società civile.

Raffaele Capone a più’ riprese si è mostrato pentito e,il tempo di reclusione che la Magistratura gli ha inflitto per scontare la pena,lo sta utilizzando per prepararsi ad affrontare il futuro , un futuro di un ragazzo giovane con tanta voglia di ricostruirsi. Nella giornata di Venerdi’ 5 Dicembre 2025 Raffaele ha svolto e superato egregiamente l’ esame in Tecnologia dell’Istruzione,30/30 il suo voto finale , ancora qualche mese e poi finalmente il giovane casertano procederà a superare il tanto voluto Esame di Laurea come fine del suo percorso di riabilitazione.

Noi continueremo fino alla fine a dare risalto al lavoro che Raffaele , accompagnato dalla sua Tudor Anna Vacca , sta facendo in questi anni dalla casa circondariale dove contemporaneamente sta anche scontando la pena inflittagli dalla Magistratura. Restiamo della convinzione che da quel posto uscirà un nuovo uomo ,consapevole , maturo e soprattutto pronto ad affrontare una nuova vita che gli auguriamo piena di soddisfazioni e di successi personali.