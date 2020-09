Esclusiva. ANFI e Caritas insieme per donare kit scolastici

Leggi Con la riapertura della scuole l’ANFI ( associazione nazionale finanzieri italiani) e la Caritas parrocchiale sant’Aniello Abate, rappresentate rispettivamente da Giuseppe Farina, e Alfredo Varra, in collaborazione con Cartoleria Italiana di Giovanni Scognamiglio, sponsor dell’iniziativa, doneranno nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre 60 kit scolastici per bambini frequentanti la scuola primaria. Per ricevere il kit ci si dovrà recare, alle ore 18.00, nella sede dell’ANFI in corso I ottobre 25 a Maddaloni ( a fianco alla sede della Polizia Municipale).

I destinatari dei kit scolastici sono stati individuati in collaborazione con la Caritas Parrocchiale di Sant’Aniello Abate.

Il 24 settembre riapriranno le scuole e tutte le famiglie stanno provvedendo, come di consueto, a dotare i propri figli del necessario corredo scolastico. Un rituale che fa assaporare il rientro in classe, questo anno in coincidenza con l’ingresso della stagione autunnale, come accadeva tanti anni fa, quando le giacche di cotone e le prime piogge caratterizzavano questo periodo che segnava la fine della vacanze. Per gli alunni del 2020 è un ripresa diversa, sofferta, timida. Genitori preoccupati, alunni timorosi attendono questo suono della campanella con mascherine sul volto e igienizzante in cartella, a completamento del consueto corredo di libri, quaderni, astucci ed altro.

E l’ ANFI e la Caritas, che in questo difficile periodo di lockdown sono stati in prima linea con tante iniziative a sostegno di chi viveva una difficoltà maggiore a causa delle restrizioni del covid, continuano spediti con il loro impegno in sinergia accompagnando con questo generoso pensiero i bambini nel loro rientro a scuola.