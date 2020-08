ESCLUSIVA FOTO E VIDEO. Salvini torna in Campania

Torna Salvini in Campania e questa volta si reca al carcere di Secondigliano. Parla dei problemi delle carceri soprattutto del sovraffollamento,ma non solo. Subito l’attacco alla presenza del campo rom nei pressi della struttura penitenziaria. Non risparmia elogi alla struttura e alle condizioni dei detenuti, sottolineando le difficoltà invece della polizia penitenziaria, che sono in numero insufficiente rispetto ai detenuti accolti.

“Secondigliano è un carcere di eccellenza – afferma– in ogni cella ci sono al massimo due detenuti. Ci sono tutti gli ordini di scuola per permettere ai detenuti di frequentarli. Luoghi di svago e di lavoro. Non molti sono i carceri in Italia che offrono tutte queste opportunità ai detenuti. Il problema è che per 1400 detenuti ci sono solo 600 poliziotti penitenziari. Questo il problema di Secondigliano”

Forti critiche alla ministra Azzolina e alla proposta dei banchi con le rotelle. Il tema del rientro a scuola continua ad essere centrale in ogni occasione. Rilancia la proposta della pace fiscale. Insomma cavalca tutti i temi della campagna elettorale non facendo dispiacere nessuno.

Per i dettagli ascolta i video: