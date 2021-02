ESCLUSIVA. La preside Suppa interviene sulla foto del cantiere

Maddaloni. La segnalazione a mezzo d’oro come di consuetudine ormai corre sui social e, giustamente, indigna e fomenta la polemica. Ma per un’ulteriore chiarezza vale la pena specificare di che cosa si tratta. È bene la foto apparsa oggi sui social mostra sporcizia e rifiuti depositati in un cantiere che si torna si trova all’interno del cortile della scuola De Nicola di Maddaloni. Questo cantiere, partito circa due anni fa, e fermatosi solo dopo pochi mesi, e sotto la responsabilità di una ditta a cui sono stati affidati i lavori di ricostruzione del vecchio edificio del De Nicola. Ragion per cui la scuola non può accedere all’interno del cantiere che recintato, Nonostante si trovi nel proprio cortile.più volte anche in passato la Dirigente Scolastica Rosa Suppa ha segnalato all’ufficio tecnico del Comune messa in sicurezza dello stesso. Lo scorso venerdì è stato segnalato anche quanto mostrato nella foto alla dirigente dell’ufficio tecnico competente. Oggi, ad una settimana dalla segnalazione, i rifiuti non sono stati rimossi, Come testimonia la foto scattata e pubblicata sui social.