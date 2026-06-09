“E…StiAMO insieme” con l’Esercito

Caserta, 09 giugno 2026 – Con la cerimonia di questa mattina, presso la Caserma Ferrari-Orsi di Caserta, sede della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, si è ufficialmente dato il via al campo estivo “E…StiAMO insieme con lo sport”, in collaborazione con Sport e Salute

– società pubblica con la missione di sviluppare lo sport in Italia – e organizzato dall’ASD ESERCITO GARIBALDI. Il campo accoglie, a turni settimanali e fino al 31 luglio p.v., i bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni offrendo un'esperienza formativa e divertente, ricca di

attività sportive all’aperto.

L’animazione, il benessere e la sicurezza dei partecipanti sono curati da personale qualificato di Sport e Salute, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, delle Federazioni Italiane sportive, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e da

Juvecaserta2021, che supportano le attività tecnico-sportive previste durante tutta la durata del campo estivo e le relative attività programmate, in sinergia con i militari della “Garibaldi”. “E…StiAMO insieme con lo sport” rappresenta un'importante opportunità per i giovani di vivere un’estate ricca di sport, attività ludico-ricreative, gare, tornei, animazione e giochi musicali, in un ambiente pensato per loro, ideale per fare nuove amicizie, scoprire nuove passioni, fissare ricordi indelebili e trascorrere un'estate avventurosa e piena di

gioia.

L’iniziativa, nata per i figli del personale militare e poi estesa alla cittadinanza, rientra nellaampia collaborazione tra l’Esercito Italiano e Sport e Salute, per la promozione di un sanostile di vita tra i giovani, attraverso i valori fondamentali dello sport, della lealtà, del

rispetto delle regole e dell’inclusione.

La cerimonia di apertura è stata presenziata dal Colonnello Giuseppe Avolio e ha visto lapartecipazione di rappresentanze di Sport e Salute, Coni, FIJLKAM, FEDERKOMBAT, FPI,FISR, ASD Apollo boxe, ASD Focus, ASD Hermes roller, della Juvecaserta2021 – realtà storica del panorama campano e nazionale del basket italiano- dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e, ovviamente, i giovani ammessi al primo turno con le loro famiglie.

Di particolare menzione la presenza degli Olimpionici Angelo Musone, quest’ultimo medaglia di Bronzo nel pugilato ai giochi di Los Angeles nel 1984 e Vittorio Jahyn Parrinello.

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