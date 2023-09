Festival “Laudato sì”. il Sindaco Marino all’inaugurazione con il Cardinale Matteo Zuppi

Si dà il via al Festival “Laudato sì”, promosso dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento Clero e patrocinato dal Comune di Caserta. Il primo incontro ha previsto l’intervento del Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Arcivescovo di Bologna, del Vescovo di Caserta, S. E. Mons. Pietro Lagnese,e del Sindaco di Caserta, Carlo Marino, alla presenza delle Autorità Civili e Militari della Città di Caserta.

Le parole del Sindaco Marino: “Il Campo “Laudato sì” rappresenta una grande opportunità di sviluppo per Caserta, un progetto di rigenerazione urbana di livello internazionale, un parco verde per l’ecologia integrale e un polo sociale e culturale. La Città e il Comune sono coinvolti in un percorso di progettazione collaborativa con la Diocesi di Caserta, nell’ottica di una pianificazione strategica della città che prevede connessioni integrate tra il Campo “Laudato sì” e la governance della città, a partire dal turismo e la cultura del territorio, fino al trasporto pubblico e le connessioni infrastrutturali necessarie per dare vita a un polo attrattivo e a un luogo di socialità e integrazione.”

Il programma del Festival “Laudato sì” prevede tante iniziative che coinvolgeranno le comunità parrocchiali, le altre realtà ecclesiali, le scuole, le università e le associazioni del territorio. Saranno nove giorni di visite guidate, mostre d’arte, incontri, feste, dibattiti e momenti di confronto che hanno l’obiettivo di far diventare Caserta il luogo italiano per eccellenza di riflessione sui temi posti dall’enciclica “Laudato sì” ma anche di condivisione familiare e umana