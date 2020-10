Caserta F. Martucci eccellenza casertana della pizza, primo nella classifica come miglior pizzeria d’Italia, secondo pizza 2020, eccellenza della ristorazione casertana.

FRANCESCO MARTUCCI affronta tutte le sfide con grande concretezza queste le sue dichiarazioni post premio “questo risultato è frutto del duro lavoro e della mia squadra. Faccio le pizze da quando avevo 10 anni, chiusa la pizzeria chiedevo al mio maestro se potevo prepararmi una pizza, poi me ne sono innamorato, faccio pizze diverse se sono buone è territorio a dover decidere”

Perché “i Masanielli”?

Il nome nasce da un progetto di mio fratello e mia sorella, volevano essere liberi e ambiziosi così ci siamo ispirati a Masaniello un rivoluzionario personaggio napoletano.

Cosa pensa della pizza gourmet?

A me non fa impazzire, una pizza o è buona o no lo è (a prescindere da come la si condisce) ma non do di certo consigli agli altri su come farle.