Fabbricazione e detenzione di armi clandestine, finisce agli arresti domiciliari

Uomo gravemente indiziato accusato di detenzione di armi da fuoco , sparo clandestino e munizioni.L’indagine , a quanto riportano le fonti sarebbe partite già nel maggio del 2022 dai militari dell’arma di Limatola , presso l’abitazione dell’uomo , dov’era tra l’altro , già sottoposto ai domiciliari in seguito ad un arresto in flagranza.Durante l’ispezione i Carabinieri avevano trovano un vasto laboratorio artigianale di armi da sparo , lavorazione per il metallo , canne e tamburi revolver di diverso calibro.Il ritrovamento shock é stata una pistola già modificata , a salve , di cui apportandone le modifiche sarebbe diventata , con l’apposizione di in ulteriore canna fabbricata artigianalmente , un’arma da guerra con quattro munizioni.Il GIP di santa maria a Vico ha disposto per il soggetto un ulteriore misura cautelare domiciliare, su richiesta della Procura.