Fase 2 :Agenzie di gioco legale restano al palo. Il Partito Socialista scende in campo a difesa dei posti di lavoro (VIDEO)

Caserta.” Il Psi scende in campo a difesa dei posti di lavoro”. A dichiararlo è stato direttamente il Consigliere e Capogruppo ,oltre che co-coordinatore cittadino del Psi Gianluca Iannucci. Ma procediamo per ordine:

Il Governo centrale ,nei primi giorni di maggio,nel dettare le regole per la ripresa delle attività commerciali ha collocato le Agenzie di gioco legale fra tutte quelle che potranno riaprire il prossimo Lunedi’ 15 Giugno. Tutto questo sembra immotivato, sono in tanti infatti a sostenere che sarebbe stato sufficiente far riaprire queste agenzie l’ 8 maggio contemporaneamente alle attività di Ristorazione. Il tutto naturalmente nel rispetto delle regole e delle restrizioni imposte dallo Stato e dalla Regione.

Ma non è tutto :nell’ ultimo Decreto emanato ,il Consiglio Dei Ministri ha previsto una misura economica per il rilancio dello sport Nazionale .Questo fondo , secondo il Decreto, dovrebbe essere finanziato da una ulteriore tassazione nei confronti delle agenzie pari allo 0, 3% sulla raccolta scommesse. Insomma queste agenzie , in seguito al Covid-19,sono state le prime attività ad essere chiuse, le ultime a riaprire e molto probabilmente con una nuova, ulteriore tassa da corrispèondere allo Stato. Non è difficile immaginare a queste condizioni che molti di questi centri non riapriranno causando la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro oltre che il pericolo di incremento delle cosiddette scommesse clandestine gestite dalla criminalità organizzata.

Per contrastare questo provvedimento, L’Associazione Gestore Scommesse Italia ha organizzato una manifestazione pacifica da parte di tutti i gestori, dipendenti e operatori del comparto dei giochi pubblici per venerdi’22 maggio in tutte le piazze d’ italia ( una per regione).

” Il Psi sezione di Caserta- ha dichiarato Gianluca Iannucci- nelle prossime ore invierà una nota scritta al proprio Coordinamento Provinciale, al Segretario Regionale Michele Tarantino e al Consigliere Regionale e Segretario Nazionale Enzo Maraio al quale chiederà di intercedere direttamente con il Presidente Vincenzo De Luca . Premesso, come più’ volte dimostrato in passato, che siamo contro la Ludopatia e saremo sempre in prima fila per combatterla. In questo caso si tratta di difendere il diritto dei dipendenti e dei gestori di agenzie che lavorano in un settore , quello delle scommesse,da sempre riconosciuto dallo Stato, basta pensare all’antica storia del Totocalcio. Volevo ricordare che la legalizzazione delle scommesse sulle partite di calcio -basket e altri sport ha recato un brutto colpo alle organizzazioni criminali che prima gestivano queste attività. Non vorrei dare loro la possibilità di riappropriarsene.

“Sostengo la battaglia dei miei Compagni di Partito – ha sostenuto L’Assessore al comune di Caserta Raffaele Piazza-una cosa è l’avversione alla ludopatia – altro è penalizzare le solo sale ricevitorie senza coinvolgere per niente i concessionari i quali sono quelli che incassano piu’ soldi a monte”.

Come P.S.I riteniamo di dover difendere i posti di lavoro-continua Gianluca Iannucci- Vogliamo essere al fianco di tutte quelle persone che in qualche modo sono collegati a questo settore.I campionati sono in procinto di ripartire e qualcuno come quello della Bundesliga è gia’ ripartito da una settimana.

Nessuno deve restare indietro ,ha dichiarato il Presidente De Luca piu’ volte, e cosi’ deve essere . Siamo fiduciosi sul fatto di riuscire ad ottenere immediato riscontro positivo dalla nostra Segreteria Provinciale, Regionale e Nazionale , dal Presidente De Luca e dal Governo Centrale . Come tutti gli altri – conclude Iannucci-anche questo settore non puo’ piu’ aspettare ,deve ripartire”

IL VIDEO

IMG_0579