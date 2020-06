FdI, Mariano: il Consigliere ottiene un’ulteriore convocazione del Consiglio Comunale

Caserta. Durante la Conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi a Caserta il 10/06/2020, c’è stato un acceso dibattito tra il Consigliere Mariano e il Presidente del Consiglio Michele de Florio riguardo gli argomenti da trattare nel prossimo Consiglio Comunale.

E’ sotto gli occhi di tutti la difficoltà da parte dell’opposizione di portare all’attenzione di questa distratta Amministrazione le molteplici criticità che affliggono la città di Caserta. Di fatto sono innumerevoli le interrogazioni e le mozioni presentate che aspettano da mesi di essere inserite all’ordine del giorno per essere discusse nell’Assise Cittadina.

Il Consigliere Mariano è riuscito ad ottenere un’ulteriore convocazione del Consiglio Comunale in data 22 e 23 giugno 2020 durante la quale si tratteranno unicamente le interrogazioni e le mozioni presentate negli ultimi mesi che si va ad aggiungere a quella prevista per il 15/16 c.m. che avrà ad oggetto le Delibere di Giunta.

Tra le mozioni che verranno trattate ci sarà quella presentata da Fratelli d’Italia sul Biodigestore, tematica a noi molto cara nella quale si evidenzia l’ulteriore sperpero di denaro pubblico, circa 44.000,00 euro, per una consulenza relativa allo studio di fattibilità presso la cava dismessa D’Agostino in località Mastellone. Certamente questi soldi di questi tempi sarebbero potuti essere usati per lenire le difficoltà della popolazione.

Infine ci preme evidenziare che dopo aver speso inutilmente questi soldi l’Amministrazione Comunale ha abbandonato questo progetto ritornando sui propri passi riproponendo nuovamente il sito in località Ponteselice per la costruzione del Biodigestore.

FdI-