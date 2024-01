FERITO DA UN COLPO DI PISTOLA

É accaduto a Santa Maria Capua Vetere, un 26enne stava uscendo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, poi una sorta di agguato, é stato sparato alla tempia destra da un colpo di arma da fuoco.

Il giovane era già noto per precedenti come droga, é stato ritrovato a terra in una pozza di sangue da altri familiari che stavano uscendo anche loro per festeggiare il capodanno.

Sono stati chiamati subito i sanitari che hanno trasportato il 26enne all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove é stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni sono critiche, attualmente é in prognosi riservata.

Il commissariato di Santa Maria Capua Vetere e la squadra mobile di Caserta stanno indagando.Dai primi accertamenti pare che non si sia trattata di una pallottola vagante ma di un vero e proprio agguato, forse legato ai precedenti del giovane.