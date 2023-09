Festa CGIL a Villetta Giaquinto, sarà presente anche Maurizio Landini.

Caserta.

Questo prossimo fine settimana – il 29 ed il 30 settembre – la prima festa provinciale della CGIL avrà luogo all’interno di Villa Giaquinto, parco pubblico sito in via Galilei, gestito egregiamente da un’associazione di ragazzi casertani.

Venerdì 29, alla presenza dei vertici locali del sindacato, sarà presente anche il segretario generale Maurizio Landini.

La festa provinciale sarà, oltretutto, non solo luogo di ritrovo – con incontri e dibattiti culturali – bensì anche occasione per poter discutere di moltissimi temi “caldi” : le questioni più attuali su lavoro e società ad iniziare dalla vertenza relativa alla multinazionale Jabil di Marcianise e del connesso inserimento degli ex addetti Jabil in altre aziende.

Tutti gli argomenti verranno discussi in vista della mobilitazione nazionale del 7 ottobre, che coinvolgerà anche le associazioni, gli attivisti e i studenti del territorio.

Sonia Oliviero, segretaria provinciale della Cgil di Caserta, in merito ha affermato che “l’appuntamento del 7 ottobre, che vede impegnata la Cgil insieme ad una rete di 200 associazioni, parte anche dal Casertano: siamo infatti impegnati in una campagna di assemblee sui luoghi di lavoro, nelle nostre sedi e negli spazi pubblici sul territorio, dove chiediamo, attraverso la consultazione, di partecipare attivamente alle nostre proposte sui temi del lavoro, del fisco, delle pensioni, della salute e della scuola, della costituzione e della Pace.”