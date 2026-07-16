Ultim’ora: veicolo in fiamme all’uscita dell’autostrada

Casagiove. Momenti di paura sulla Nazionale Appia e precisamente all’altezza dell’uscita autostradale Caserta Nord.

Un furgoncino è andato letteralmente a fuoco, fra lo stupore di tutti coloro i quali stavano percorrendo quella strada.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio che potrebbe essere dovuto al caldo di queste ore e non è chiaro se il veicolo fosse alimentato a gas o con un altro tipo di carburante.

Sul posto sono presenti alcune persone che stanno tentando di contenere l’incendio in attesa dell’arrivo dei soccorsi: al momento non è chiaro se tra loro vi siano già operatori dei Vigili del Fuoco.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, l’episodio ha provocato solo danni materiali e tanta paura.

Si attendono aggiornamenti e l’intervento delle autorità competenti per accertare l’origine dell’incendio e mettere in sicurezza l’area.