Enterprise Meeting, il caldo non frena lo spettacolo: al Virgiliano undicesima edizione da record

NAPOLI – Il termometro ha sfiorato temperature proibitive, ma il caldo non è riuscito a rallentare lo spettacolo dell’atletica. Anzi, l’11° Enterprise Meeting ha confermato tutto il proprio valore tecnico e organizzativo, regalando un pomeriggio di gare avvincenti e risultati di assoluto rilievo al Campo Virgiliano di Posillipo. L’appuntamento nazionale, andato in scena mercoledì pomeriggio, è stato organizzato da Enterprise Sport & Service con il supporto della FIDAL Campania e del Comune di Napoli. Sotto la regia del direttore tecnico Marcello Mangione, l’evento ha richiamato atleti provenienti da tutta Italia, dalle categorie Allievi fino ai Senior, affiancati dalle prove regionali open dedicate ai più giovani, Esordienti, Ragazzi e Cadetti. Inserito nel calendario ufficiale della FIDAL e nel Global Calendar di World Athletics, il meeting si conferma ormai un punto di riferimento nel panorama dell’atletica leggera nazionale, capace di attirare anno dopo anno atleti alla ricerca di tempi utili per scalare le graduatorie italiane e conquistare il pass per i principali appuntamenti della stagione. Le condizioni climatiche hanno rappresentato la sfida più impegnativa della giornata. Il sole cocente e l’afa hanno accompagnato ogni gara, mettendo a dura prova concorrenti e addetti ai lavori. Nonostante ciò, la risposta della pista è stata di altissimo livello: gare combattute fino all’ultimo metro, numerosi primati personali e prestazioni cronometriche e tecniche che, in diversi casi, hanno migliorato quelle registrate nelle dieci precedenti edizioni della manifestazione. Segnali importanti che confermano l’ottimo stato di salute dell’Enterprise Meeting, ormai consolidato tra gli eventi più qualificati del calendario estivo dell’atletica italiana. L’unica ombra della giornata resta legata alla sede della manifestazione. Dopo anni disputati allo stadio Diego Armando Maradona, il meeting è stato costretto a trasferirsi al Campo Virgiliano. La pista dell’impianto di Fuorigrotta, infatti, non può ospitare competizioni ufficiali poiché l’omologazione, che deve essere rinnovata ogni sette anni, è scaduta senza che venissero effettuati gli interventi necessari. Una situazione che continua a penalizzare l’atletica napoletana e che priva la città di uno dei suoi impianti più prestigiosi. Nonostante tutto, il bilancio finale è decisamente positivo. L’undicesima edizione dell’Enterprise Meeting ha ribadito la crescita della manifestazione, capace di coniugare qualità tecnica, organizzazione e partecipazione, confermandosi un appuntamento sempre più importante nel calendario nazionale dell’atletica leggera.