Mentre in Giappone si preparano per la fioritura dei Ciliegi, in Sicilia si festeggia il risveglio della natura con la festa del Mandorlo in fiore. Precisamente in quel di Agrigento da domani 7 marzo a domenica 15 marzo si svolgerà la 78esima edizione del Mandorlo in fiore. La natura con i meravigliosi colori e il bianco dei fiori di mandorlo, ma anche tantissimi eventi culturali inclusivi di valori universali della pace e della fratellanza tra i popoli e di culture provenienti da diverse parti del mondo. Dagli albori della festa intesa come festa della natura oggi è divenuta un festival internazionale del folklore internazionale. I partecipanti al festival sfileranno per le vie della città di Agrigento e nella suggestiva Valle dei Templi, patrimonio UNESCO. Il festival sarà occasione per ascoltare Musica e ammirare, costumi tradizionali e danze popolari, di diverse estrazioni. Una festa di accoglienza che ha sempre caratterizzato le terre sicule nel corso dei millenni.

Mandorlo in Fiore 2026

Programma Completo e Dettagliato dal 7 al 15 marzo 2026 del Festival internazionale del folklore e della pace e delle tradizioni del mondo.

Sabato 7 marzo 2026 – Apertura ufficiale e festa per i più piccoli

Ore 10.00 – Spettacolo all’Ospedale Pediatrico di Agrigento Animazione e musica per i bambini del reparto.

Ore 17.00 – Sfilata delle bande musicali Percorso: Piazza Pirandello → Viale della Vittoria.

Domenica 8 marzo 2026 – Sfilate, piazza e “Torta della Pace”

Ore 10.00 – Grande sfilata dei gruppi folk Internazionali, regionali e gruppi dei bambini. Percorso: Piazza Pirandello → Viale della Vittoria.

Ore 16.00 – Esibizione dei gruppi regionali in Piazza Cavour.

Ore 16.30 – Torta della Pace in Piazza Cavour.

Ore 17.00 – Spettacolo musicale “La Sagra è Donna” Evento dedicato alla Giornata Internazionale della Donna.

Lunedì 9 marzo 2026

Ore 10.00 – Teatro Pirandello Spettacolo del 23° Festival “I Bambini del Mondo” per le scuole.

Ore 11.00 e 16.30 – Sfilate folk Percorso: Piazza Pirandello → Piazza Cavour, con esibizione finale.

Ore 20.30 – Teatro Pirandello Spettacolo serale del Festival.

Martedì 10 marzo 2026

Ore 10.00 – Teatro Pirandello Spettacolo per le scuole.

Ore 11.00 – Sfilata ed esibizione in Piazza Cavour.

Ore 15.30 – Museo Archeologico “Griffo” Conferenza “Scenari di Pace”.

Ore 17.30 – Cerimonia di Accensione del Tripode dell’Amicizia

Itinerario del Decumano Tema: “Concordia Mundi – L’armonia del mondo”

Show luminoso di droni al Tempio della Concordia (Valle dei Templi)

Ore 20.30 – Teatro Pirandello Spettacolo del Festival “I Bambini del Mondo” con Premio Claudio Criscenzo.

Mercoledì 11 marzo 2026

Ore 10.00 – Teatro Pirandello Spettacolo per le scuole.

Ore 11.00 e 16.30 – Sfilate folk con esibizioni in Piazza Cavour.

Ore 20.30 – Teatro Pirandello Serata speciale “America Latina Folk”.

Giovedì 12 marzo 2026 – Via Atenea diventa passerella

Ore 10.00 – Teatro Pirandello per le scuole.

Ore 11.00 e 16.30 – Sfilate folk con esibizione in Piazza Cavour.

Ore 21.00 – Via Atenea

Folk Moda – Defilé internazionale di costumi tradizionali.

Street Folk Fest – Festa cittadina con i gruppi internazionali.

Venerdì 13 marzo 2026 – Prefettura, Fiaccolata e grande serata

Ore 9.30 – Prefettura di Agrigento Cerimonia di ricevimento delle delegazioni internazionali e scambio dei doni.

Ore 11.00 – Sfilata ed esibizione in Piazza Cavour.

Ore 17.00 – Piazza Pirandello Saluto del sindaco e Fiaccolata dell’Amicizia fino al Viale della Vittoria.

Ore 21.00 – Palacongressi 68° Festival Internazionale del Folklore, presentato da Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

Sabato 14 marzo 2026 – Pace, fraternità e doppio spettacolo

Ore 10.30 – Via Sacra (Valle dei Templi) Passeggiata della Pace e della Fraternità del Festival “I Bambini del Mondo”.

Ore 11.00 – Sfilata ed esibizione in Piazza Cavour.

Ore 16.00 – Palacongressi Prima sessione del 68° Festival Internazionale del Folklore.

Ore 16.30 – Chiesa Madonna della Provvidenza Preghiera interreligiosa per la pace.

Ore 21.00 – Palacongressi Seconda sessione del Festival, sempre con Fornasier e Lazzaro.

Domenica 15 marzo 2026 – Sfilata conclusiva e Tempio d’Oro

Ore 9.00 – Grande sfilata finale Gruppi internazionali, regionali, bambini e carretti siciliani. Percorso: Piazza Pirandello → Viale della Vittoria.

Ore 14.00 – Tempio della Concordia (Valle dei Templi) Cerimonia conclusiva e assegnazione del Tempio d’Oro 2026, presentata da Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

Gruppi Folk Partecipanti : Bulgaria, Colombia, Croazia, Ecuador, Georgia, India, Kosovo, Malesia, Malta, Macedonia del Nord, Malesia, Messico, Perù, Romania, Serbia, Ungheria, Ucraina. Gruppi Folk Agrigentini

23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”

Paesi partecipanti: Costarica, Kazakistan, India, Macedonia, Messico, Polonia, Ucraina.

Adulti:

Città di Agrigento, Kerkent, Gergent, I Fiori del Mandorlo, I Picciotti da Purtedda, I Tammura di Girgenti, Val D’Akragas.

Eventi Collaterali

Concorso “Fotografa il Mandorlo”

Concorso “Vetrina in Fiore”

Concorso “Agrigento Emozioni”A cura dell’Associazione Dante Alighieri Comitato di Agrigento

Suoni del Mondo Viaggio sonoro fra tradizione e innovazione Martedi 10 Marzo ore 17:00 Fabbriche Chiaramontane

ART’INFIORE- Promozione e valorizzazione dell’agroalimentare e artigianato artistico e tradizionale Martedi 10 e Mercoledì 11 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 23:00 Chiostro palazzo Comunale

Street Food Cultural Folk –Sagra 2026 Cibi della tradizione Mercoledì 11 Marzo ore 16:30 Porta di Ponte

“Pacem in Terris”Concerto per la Pace Sabato 14 marzo ore 17:00 ex chiesa San Pietro

Cavalieri della Valle-Carrozza e Giullari per la città Domenica 15 Marzo

I Tammura di GirgentiMercatini del Mandorlo

Esposizioni artigianali in città

Concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”

Torna il concorso fotografico che invita cittadini e visitatori a raccontare la festa attraverso immagini di volti, costumi, sfilate e dettagli della Sagra. Un progetto che valorizza la partecipazione della comunità e promuove Agrigento attraverso la creatività