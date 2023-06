Festa della Repubblica. lA Reggia aperta gratuitamente sia oggi che domenica .

In occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica nelle città campane sarà possibile approfittare di alcuni eventi “straordinari”.

Nella città di Caserta il complesso vanvitelliano sarà possibile visitarlo gratuitamente sia oggi 2 Giugno che domenica 4 in quanto prima domenica del mese dedicata, come sappiamo, all’ingresso gratuito in tutti i musei statali.

Una quota di biglietti sara venduta online ed un’altra in loco.

Nella città di Napoli, per le celebrazioni della In occasione del ponte del 2 giugno e fino a lunedì 4 rimarranno aperti a Napoli il complesso Monumentale di San Domenico Maggiore; Castel Nuovo e il PAN. Nel prossimo fine settimana, come già avvenuto per il Museo di Jago alla Sanità, ricordiamo la presenza di tutor in piazza Municipio proprio per dare indicazioni sulla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli nei giorni 2, 3 e 4 giugno (come avvenuto già nello scorso fine settimana.