Marcianise si prepara alla Festa dello Sport 2026: Piazza Padre Pio diventa un villaggio sportivo a cielo aperto

Domenica 14 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, Piazza Padre Pio a Marcianise si trasformerà in un grande villaggio dello sport, del benessere e della condivisione. Torna infatti la tanto attesa “Festa dello Sport 2026”, un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno catalizza l’entusiasmo di centinaia di bambini, ragazzi e famiglie, confermando la città come un polo attento alla promozione dei corretti stili di vita e dell’inclusione sociale.

L’iniziativa è organizzata in sinergia dalla ASD Polisportiva Icarus e dalla S.C. Velodromo Marcianise, e gode del prestigioso patrocinio del Comune di Marcianise. Per tutta la mattinata, la piazza cittadina prenderà le sembianze di una vera e propria palestra all’aperto e un villaggio sportivo a cielo aperto. Cittadini di tutte le età avranno l’opportunità non solo di assistere a esibizioni, spettacoli e workshop, ma anche di partecipare attivamente a mini-tornei, attività ludico-sportive e momenti di intrattenimento musicale.

I più giovani potranno cimentarsi direttamente in una vastissima gamma di discipline presenti sul territorio: dalla pallavolo al basket, passando per la ginnastica a corpo libero, l’atletica leggera, il calcio, il calcio a 5, fino alle storiche tradizioni locali come la boxe. Spazio anche al ciclismo, che per l’occasione proporrà un percorso speciale interamente dedicato all’educazione stradale.

Il cuore pulsante dell’evento: il ruolo delle ASD del territorio

La manifestazione rappresenta un’importante vetrina per valorizzare lo straordinario tessuto associativo locale. Le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) non sono semplici realtà calcistiche o palestre, ma veri e propri presidi sociali ed educativi che operano quotidianamente sul territorio. Attraverso l’attività agonistica e amatoriale, queste associazioni tolgono i ragazzi dalla strada, insegnando loro valori universali come lo spirito di sacrificio, il rispetto delle regole e dell’avversario, la solidarietà e il gioco di squadra.

Inoltre, la gestione e l’organizzazione di eventi di questa portata da parte delle ASD dimostrano una straordinaria capacità di fare rete. Superando i sani confini della rivalità agonistica, le realtà locali uniscono le forze e le proprie risorse umane (spesso basate sul puro volontariato) per un obiettivo comune: offrire un servizio gratuito alla comunità e promuovere la salute pubblica.

A testimonianza di questo spirito di coesione, la Festa dello Sport 2026 vedrà la partecipazione congiunta di una fittissima rete di sigle che rappresentano un punto di riferimento per la città: A.S.D. Real Marcianise, A.S.D. Angel Basket Marcianise, A.S.D. BODY AND SOUL EFC, Atletica Marcianise ASD, Bike Maddaloni Lady ASD, Excelsior Boxe, A.S.D. KARMA, ASD Pallavolo 2000, ASD Foglia Boxing Team, Aquila Volley Marcianise, F.C. Marcianise, N.B.M. Nuovo Basket Marcianise, A.S.D. Podistica Marcianise, insieme al prezioso supporto del Movimento Consumatori APS.

Un’istituzione che guarda al futuro

La Festa dello Sport è molto più di una semplice mattinata di svago: è la testimonianza di una città che investe sul futuro delle nuove generazioni. Per celebrare questo momento di forte coesione comunitaria e l’instancabile impegno dei dirigenti sportivi, sono stati invitati a partecipare il Sindaco di Marcianise, la Dott.ssa Maria Luigia Iodice, insieme a tutti i Consiglieri Comunali.

L’invito a scendere in piazza è esteso a tutta la cittadinanza: famiglie, bambini, giovani e appassionati di ogni età. L’appuntamento è dunque per domenica 14 giugno in Piazza Padre Pio, per vivere insieme una giornata dove lo sport si fa incontro, amicizia e comunità.