Il Derby dei Campioni, al Maradona vince la solidarietà: raccolti oltre 26mila euro per beneficenza

Una grande festa di sport, spettacolo e solidarietà ha animato lo stadio Diego Armando Maradona in occasione della seconda edizione de Il Derby dei Campioni. Davanti a circa 15mila spettatori, l’evento ha trasformato il calcio in un’occasione di incontro, inclusione e sostegno concreto a importanti realtà benefiche, raccogliendo 26.455 euro interamente devoluti in beneficenza. Ad aprire la serata è stata la Zeta Napoli, protagonista di una stagione da incorniciare culminata con la vittoria del campionato di Terza Categoria e della Supercoppa. Successivamente, il terreno di gioco ha ospitato la sfida tra il Napoli World, con la partecipazione della Nazionale Cantanti, e la Nazionale Calcio Palestina. Sul piano sportivo, la rappresentativa palestinese si è imposta con un netto 7-1, ma il risultato più importante è stato quello maturato fuori dal campo. L’iniziativa ha infatti promosso valori di pace, cooperazione e fratellanza tra i popoli, grazie anche alla presenza di figure istituzionali come Jibril Al Rajoub, presidente della Federazione Calcistica Palestinese, e Mona Abuamara, ambasciatrice della Palestina. Numerosi gli ospiti provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo e dello sport, tra cui Ubaldo Pantani, Pierpaolo Pretelli, Petit, Francesco Da Vinci, Il Tre, Marco Maddaloni e Maradona Jr. Significativa anche la partecipazione delle scuole campane, con studenti, docenti e famiglie coinvolti in una giornata dal forte valore educativo e sociale. Soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno sottolineato come la manifestazione sia stata «una straordinaria occasione di incontro tra culture, sport e solidarietà». Un concetto ribadito anche dal vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, Salvatore Guangi, che ha evidenziato il ruolo dello sport come strumento di dialogo e integrazione. L’evento, patrocinato dal Comune di Napoli, dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e dall’Ambasciata di Palestina, ha sostenuto le attività di Kids OR – Surgery for Children, Fondazione Domenico Caliendo e Battiti-AICCA Ospedale Monaldi.

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