Tolleranza zero e sanzioni per gli “zozzoni”

Comunicato stampa

Maddaloni (CE)Tolleranza zero verso coloro che non effettuano la raccolta differenziata e/o che depositano abusivamente i rifiuti contravvenendo all’ ordinanza sindacale n 170 del 2025 . A pigiare il piede sull’ a acceleratore del pugno duro e’ l’ Amministrazione Comunale con precise indicazioni da parte del Sindaco Andrea De Filippo e del neo assessore all’ ambiente ed ecologia Luigi Bove. Stamattina ( per chi legge )infatti è stato effettuato un controllo del rispetto del giusto conferimento del rifiuto così come da calendario . Il controllo è andato in atto nella centralissima via Napoli , a cui ha partecipato anche l’ assessore Bove, e ha visto l’ intervento sinergico di agenti della Polizia Municipale ed in modo particolare della sezione polizia giudiziaria e ambientale guidati dal Comandante Domenico Renga e operatori della società Velia Ambiente , ditfa appaltatrice del servizio di igiene urbana. Dai controlli effettuati ci sono stati riscontri, in alcuni punti della strada indicata , di un errato conferimento del rifiuto rispetto al calendario giornaliero della differenziata. E quindi sono state comminate 3 sanzioni dalla Polizia Municiapale. Inoltre l’ assessore Bove rende noto che è operativo il servizio serale , da parte della Polizia Municipale , per il contrasto allo svernamento abusivo dei rifiuti . Tale servizio è partito già Martedì scorso e ha visto uomini e donne del locale Comando di Polizia Municipale comminare 9 sanzioni ad altrettanti trasgressori nelle seguenti strade : Via Altomari ,via Serao ,largo Montevergine ,via La Rosa, via Ponte Carolino. L’ assessore Bove dichiara “ c’è tanta gente che fa la raccolta differenziata e cerca di farla correttamente e quindi non solo è doveroso ma è anche giusto multare coloro che si ostinano a non volerla fare o a non rispettare l’ ordinanza sindacale n 107 del 2025. Andremo avanti e non ci fermeremo. Tolleranza zero”.