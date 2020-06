Festa di fine anno scolastico: assembramento di docenti e genitori in villetta Giaquinto

Caserta. Clamoroso! le norme sul distanziamento sociale violate da docenti e genitori, proprio tra coloro cioè che dovrebbero inculcare nei figli il rispetto delle regole. Questo è quanto accaduto ieri sera ,sabato 6 giugno 2020 in villetta Giaquinto spazio verde pubblico gestito dagli instancabili volontari del Comitato ” Villetta Giaquinto”.

Ma procediamo con ordine :nel tardi pomeriggio di ieri, un gruppo di docenti di una scuola casertana si è dato appuntamento insieme con alunni e genitori degli stessi in villetta Giaquinto per festeggiare la chiusura dell’ anno scolastico. All’ incirca 30 persone, dunque si sono assembrate nella villetta incuranti delle norme sul distanziamento affisse peraltro all’ ingresso dell’ area pubblica.

A niente sono valsi gli inviti della sig. Margherita , volontaria del comitato Villetta Giaquinto , che piu’ di una volta ha esortato docenti e genitori a rispettare le regole imposte dal Covid-19.

Il comportamento dei partecipanti alla festa , molti dei quali sprovvisti anche di mascherina antivirus , è stato non soltanto illegale ma anche arrogante ed irraguardoso nei confronti di tutti gli altri presenti nella villetta-soprattutto bambini e in particolar modo della sig. Margherita. Anzi , secondo indiscrezioni la solerte volontaria sarebbe stata anche minacciata da una delle partecipanti alla festa per le sue insistenze a sciogliere l’ assembramento.

Il tutto è accaduto sotto gli occhi increduli delle altre famiglie presenti nell’ area pubblica ai quali la comitiva festeggiante ha offerto un indegoroso spettacolo di inciviltà aggravato dal fatto che un tale comportamento illegale ed arrogante sia stato posto in essere da docenti e genitori.