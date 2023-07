Festa popolare di San Vincenzo a Casagiove

Nel comune di Casagiove – paese confinante con il capoluogo di provincia Caserta – sono iniziati il 19 Luglio i festeggiamenti di San Vincenzo, co- patrono della cittadina.

Ieri – alle 18.30 – Don Stefano Giaquinto – sacerdote della parrocchia di San Michele Arcangelo ha inaugurato l’inizio della settimana di festa accogliendo in Piazza d’armi il visitatore dei Vincenziani in Italia Padre Erminio Antonello – il quale poco dopo – ha presieduto la solenne messa dedicata al santo nella centralissima piazza San Michele.

Ad accompagnare le celebrazioni religiose la polifonica parrocchiale diretta dalla Maestra Lisa Galleya.

I festeggiamenti – molto sentiti dalla popolazione casagiovese – proseguiranno nei prossimi giorni con alcune esibizioni musicali – il 22 luglio alle ore 21.00 -dei “Napolitudine” di Sal Esposito e alle 22.30 di Monica Sarnelli, sempre in Piazza San Michele.

Il 24 luglio – nel piazzale San Vincenzo de Paoli – si esibirà invece alle ore 22.00 Ivan Granatino.

A coronare il tutto bancarelle e giostre per i più piccoli.

Buona festa popolare a tutti i casagiovesi!