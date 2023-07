FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANNA: VENERDÌ 21 LUGLIO LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

Venerdì 21 luglio alle 11,30, presso la Sala Giunta del Comune di Caserta, si terrà la

conferenza stampa di presentazione del programma dei festeggiamenti in onore di

Sant’Anna, la co-patrona della città di Caserta. Quest’anno l’Amministrazione ha inteso

coordinare le attività organizzative, mettendo insieme l’Associazione Accollatori, il

Santuario di Sant’Anna e alcuni importanti attori del mondo dell’associazionismo.

Durante la conferenza stampa, alla quale saranno presenti il Sindaco di Caserta, Carlo

Marino, il Vicesindaco e Assessore agli Eventi, Emiliano Casale, e i rappresentanti delle

associazioni partner dell’evento, verranno illustrati i dettagli dell’intera settimana dedicata

ai festeggiamenti in onore della co-patrona di Caserta, in programma dal 23 al 30 luglio.