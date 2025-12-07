Mondragone, nuovi abbandoni illegali di rifiuti: il WWF Caserta segnala l’ennesima emergenza ambientale

Mondragone (Caserta) – Continua l’allarme ambientale nel territorio di Mondragone, dove le Guardie Giurate del WWF hanno individuato e denunciato alle autorità competenti nuovi abbandoni illegali di rifiuti durante il servizio di vigilanza svolto domenica 30 novembre 2025.

L’area monitorata, già in passato teatro di sversamenti abusivi, si conferma purtroppo uno dei punti critici della provincia per quanto riguarda l’inquinamento da rifiuti solidi e liquami. La situazione, segnalano dal WWF, necessita di un controllo costante e di un rafforzamento delle attività di prevenzione.

WWF: “Le nostre segnalazioni sono fondamentali per le indagini”

Il servizio di vigilanza ambientale del WWF Caserta ha come obiettivo principale il contrasto sistematico agli sversamenti illegali, un fenomeno che rappresenta una minaccia diretta per l’ambiente e per la salute dei cittadini.

«Le nostre segnalazioni – spiega Alessandro Gatto, responsabile della vigilanza – sono indispensabili per offrire alle forze dell’ordine un punto di partenza decisivo per le indagini e per consentire la denuncia dei responsabili di questi crimini contro la natura e contro la salute pubblica».

Le Guardie Giurate del WWF, grazie alla loro presenza sul territorio, continuano dunque a svolgere un ruolo chiave nel monitoraggio delle aree più esposte al degrado ambientale, contribuendo concretamente al contrasto di pratiche illegali che danneggiano il paesaggio e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.