Ippoterapia, quando il cavallo diventa “medico”

Da otto anni, il Centro Ippico I Tifatini offre un progetto sportivo inclusivo rivolto a persone con disabilità e autismo. Un’iniziativa che unisce l’attività fisica al supporto psicologico, utilizzando i benefici unici del rapporto con i cavalli.

Lo sport come potente strumento di benessere mentale e inclusione sociale trova la sua massima espressione presso l’A.S.D. Centro Ippico I Tifatini di Caserta. Da otto anni, il centro porta avanti un progetto sportivo inclusivo dedicato specificamente a persone con disabilità e disturbi dello spettro autistico, sotto la guida esperta del Dottor Claudio Belardo.

L’approccio del progetto si basa su un metodo olistico e personalizzato, sviluppato dal Dottor Belardo. La sinergia delle sue competenze, maturate nei percorsi accademici di Psicologia, Pedagogia e Scienze Motorie, costituisce la base per un approccio olistico che agisce efficacemente sull’integrazione tra benessere fisico, mentale e apprendimento. Questo supporto integrato e personalizzato offre un contributo significativo al percorso di crescita e riabilitazione dei partecipanti e delle loro famiglie. L’ippoterapia, o equitazione integrata, utilizza il movimento ritmico e tridimensionale del cavallo per stimolare il corpo e la mente. I benefici di questa attività sono molteplici, migliorando: l’equilibrio, la coordinazione, la forza muscolare, l’autostima e la socializzazione in un ambiente sereno e non giudicante.

“Ogni percorso inizia con una valutazione iniziale approfondita, essenziale per comprendere le esigenze specifiche e gli obiettivi di ogni partecipante,” spiega il Dottor Belardo. “A questa fase seguono sessioni di allenamento personalizzate e un supporto psicologico costante, dove il cavallo è un vero e proprio partner empatico”.

Eccellenza Agonistica e Inclusione

L’efficacia del metodo Belardo è testimoniata non solo dal benessere percepito dai partecipanti, ma anche da risultati sportivi di eccellenza. Ai Campionati Regionali di Dressage e Paradressage del 2025, due atleti del centro I Tifatini hanno ottenuto risultati straordinari:

· Valentino Mandato e il cavallo Ringo T hanno conquistato il primo posto nel Fei Grand Prix Freestyle Grado 1 (63.16%).

· Davide Riccardelli e il cavallo Ringo T si sono aggiudicati il primo posto nel Fei Grand Prix Freestyle Grado 3 (58.33%).

In particolare, Davide Riccardelli è entrato nella storia paralimpica come il primo paratleta in Campania a conseguire un risultato di tale rilievo, diventando un modello di riferimento per l’intero movimento. Rai News ha dedicato un servizio al suo successo nel 2024.

Il Sostegno dal Mondo dello Spettacolo

L’importanza di questi progetti trova risonanza anche oltre i confini regionali, grazie al sostegno di noti artisti. L’attrice Elena Starace (Mare Fuori su Rai 2), ha manifestato pubblicamente il suo appoggio al lavoro del Dottor Belardo. Anche l’attore e conduttore Rai Pino Strabioli (Caffè Italia su Rai 3) ha utilizzato i suoi canali social per dare visibilità all’iniziativa, sottolineando l’attenzione del mondo dello spettacolo verso progetti di inclusione sociale di questa portata.

L’iniziativa del Centro Ippico I Tifatini rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport, integrato con competenze psicologiche specifiche, possa diventare un potente veicolo di inclusione e un’opportunità tangibile per migliorare concretamente la qualità della vita di persone con esigenze speciali.

PROFILO DEL DOTT. CLAUDIO BELARDO

Psicologo, mental coach, allenatore e docente in master universitari, Claudio Belardo è un professionista poliedrico noto per la sua capacità di applicare i principi della psicologia al raggiungimento del benessere e degli obiettivi in molteplici contesti, dallo sport agonistico al mondo dello spettacolo. Originario di Caserta, mantiene un forte impegno sociale pur lavorando come consulente e coach a Roma e Milano. E’ possibile seguire le sue attività sul suo profilo Instagram ufficiale: https://www.instagram.com/claudio_belardo/