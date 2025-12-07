Incidente davanti ai cancelli del Liceo. In auto c’erano due bambini

Maddaloni (CE) – Un brutto scontro frontale è avvenuto nella giornata di ieri a Maddaloni in provincia di Caserta. Intorno alle ore 14.00, in una strada periferica, da pochi anni fortemente urbanizzata, in cui si trova anche il prestigioso Liceo “Don Gnocchi”, istituto tra i più frequentati di quest’area gerografica, c’è stato un impatto frontale che poteva rivelarsi fatale per le persone all’interno dell’auto.

Fortunatamente la tragedia è stata scongiurata ma comunque le persone che viaggiavano nell’auto hanno riportato ferite, oltre al grande spavento.

La dinamica è stata la seguente: una Daewoo Matiz di colore nero viaggiava controsenso in via Cupa Lunga e ha incrociato un’Audi bianca che percorreva la strada nel giusto verso per evitare l’impatto violento ha sterzato prontamente, impattando nella manovra repentina un palo. Nell’auto viaggiava la famiglia del sindacalista Espugnato, la moglie e i due figli di 7 e 11 anni. Sul luogo subito sono arrivati i soccorsi per condurre la famiglia al vicino ospedale. Contusioni in varie parti del corpo, trauma cervicale e lombare per i due bambini ma per fortuna nulla di serio.

Una tragedia sfiorata evitabile se si rispettasse il codice della strada.