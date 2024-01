Un’accusa pesante per un uomo di settanta sette anni di Castel Volturno, accusato di violenza sessuale su minori. La vicenda ha avuto inizio nel 2018, pare che la vittima sia una bambina di appena tre anni, figlia dell’uomo, che dopo vari incontri pare abbia assunto atteggiamenti strani, e di natura sessuale.

Testimonianze dei nonni materni in merito all’accaduto sono state smentite dalle suore presso la scuola dov’era affidata la piccola che hanno sostenuto che l’uomo è tutt’altro che un mostro. Sempre disponibile, gentile e affettuoso nei confronti della bambina.

Pare che i nonni della bambina non hanno poi voluto continuare il dibattito con l’uomo difeso dall’avvocato Gennaro Caracciolo dello Studio Forense, che ha chiesto l’assoluzione per fortuna poi datagli all’uomo, perchè il fatto non sussiste.