Fissati i funerali di Giulietta Sacco

Maddaloni – Non solo Maddaloni ma un’intera comunità è ancora incredula e dispiaciuta per la dipartita di Giulietta Sacco.

Difficile contare i messaggi di cordoglio, le attestazioni di affetto, oggi, le frasi di stima nei suoi confronti. Giulietta lascia un vuoto enorme nel mondo della musica napoletana. La sua voce unica e delimitabile continuerà a risuonare nell’eternità grazie soltanto alle registrazioni ormai.per dare l’ultimo saluto a questa grande artista la si informa che la salma giungerà alle 11:30 al cimitero di Maddaloni per il rito funebre. Si dispensa dai fiori