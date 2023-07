FORMIA: SEQUESTRATO IL BUNKER DEL BOSS BARDELLINO

E’ stato sequestrato a Formia il bunker dove si nascondeva Antonio Cardellino boss dei Casalesi , 43 anni . Le indagini raccontano che si accedeva al di sotto del pavimento attraverso una botola che era situata su binari scorrevoli ed una scaletta , al suo interno erano presenti una lampadina , e una panca , spazio angusto per essere definito un bunker , di fatti le forze dell’ordine della perquisizione lo hanno definito più una sorta di vano alto più o meno 170 cm .Gli inquirenti ci sono arrivati quasi per caso , in una delle loro solite ispezioni di regola , successivamente sono state poi accertate le teorie attraverso le tracce biologiche ed equiparate a quelle dei familiari di Antonio Bardellino , gli stessi che nel 2018chiesero dichiarazione della sua presunta morte in seguito all’omicidio avvenuto 30 anni prima in Brasile , dove quest’ultimo era latitante .