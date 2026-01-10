Forte scossa di terremoto. Epicentro in mare

Questa mattina, sabato 10 gennaio 2026 alle ore 05:53 (ora italiana), una scossa di magnitudo ML 5.1 è stata registrata al largo della costa ionica sud-orientale della Calabria, nel Mar Ionio.

Dati tecnici del terremoto

Magnitudo: 5.1 ML (scala locale) secondo i dati preliminari dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Ora: 05:53:11 (ora italiana).

Epicentro: nel Mar Ionio, a circa 65 km sotto il livello del mare a largo di Reggio Calabria, in prossimità di Capo Spartivento / Brancaleone.

Risentimento e percezione

La scossa è stata distintamente avvertita in vaste aree:

Calabria – Reggio Calabria, Locride, Vibo Valentia, Catanzaro.

Sicilia orientale – in particolare Messina e Catania.

Malta – molti residenti hanno riportato il tremore nelle prime ore del mattino.

Effetti e conseguenze

Al momento non ci sono segnalazioni di danni gravi, crolli o feriti confermati. Le verifiche da parte della Protezione Civile e dei vigili del fuoco sono in corso, soprattutto nelle aree costiere più vicine all’epicentro.

Gli scienziati osservano che la profondità relativamente elevata dell’ipocentro ha probabilmente contribuito ad attenuare gli effetti distruttivi in superficie, pur permettendo alle onde sismiche di propagarsi su un’area molto ampia.