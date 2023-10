( Foto)Nasce ufficialmente il sodalizio CRI-Caserta -Rotary Luigi Vanvitelli . ” Facciamo rete sul Territorio”

​​Caserta. Serata molto costruttiva quella che si è tenuta ieri , lunedi 9 ottobre , all’ Hotel Cavalieri di Caserta. Il Rotary Caserta Luigi Vanvitelli e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caserta hanno firmato un protocollo d’ intesa dando via ufficialmente alla manifestazione ” facciamo rete sul territorio” .

A fare gli onori di casa il presidente del sodalizio Luigi Vanvitelli Gianluca Parente insieme ai soci, Il caminetto formativo si è articolato in due parti : una prima teorico-conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana organizzazione di volontariato operante su territorio nazionale; una seconda parte di carattere pratico con un breve corso di primo soccorso.

​Erano presenti il Presidente CRI – Comitato di Caserta Teresa Natale, il Vice presidente nonché Consigliere giovane Antonio Mogavero e tre istruttori: Tiziana Veccia, Antonio Damiano e Raimondo Illo.

L’incontro ha sancito ufficialmente un rapporto di collaborazione di servizio sociale, umano e solidale sul territorio tra il Rotary e il Comitato della Croce Rossa di Caserta .

” Sono felice e soddisfatta – ha dichiarato il Presidente Cri-Caserta Teresa Natale – di collaborare con il Rotary che rappresenta una realtà del nostro territorio e non solo . Insieme metteremo in campo le iniziative giuste per stare sempre al fianco dei piu’ deboli ma anche iniziative utili sotto l’ aspetto di emergenze sanitarie.”

All’ evento erano presenti fra gli altri anche il Dirigente Scolastico del Liceo Manzoni Adele Vairo .