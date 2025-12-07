Torna a teatro “C’era una volta… Scugnizzi”

L’attesa è finita! “C’era una volta… Scugnizzi”, il musical dei record con i testi e le musiche di Claudio Mattone, lo spettacolo che ha riscosso un enorme successo in tutta Italia (solo a Napoli circa 1.000.000 di spettatori) ed è stato trampolino di lancio per molti giovani artisti e tecnici oggi affermatissimi, dopo molti anni finalmente torna al teatro Augusteo con una nuova straordinaria Compagnia di giovani talenti.

Da venerdì 10 aprile 2026 si tornerà a vivere la storia di Don Saverio e Raffaele ‘o russo, che tra fiaba e realtà affronta il problema dei ragazzi cosiddetti a rischio, le loro incertezze e le loro speranze. Lo spettacolo debuttò nel 2002 e fu il primo ad affrontare questo tema poi ripreso da molti altri. Una storia ambientata a Napoli, ma appartiene ai ragazzi di tutte le città del mondo.

Biglietti in vendita al botteghino dell’Augusteo e online su Bigliettoveloce.

