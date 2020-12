Una grande notizia per tutti quelli che amano le Due Sicilie e i Borbone di Napoli, una prima battaglia vinta grazie all’abnegazione di uomini dediti alla gloria di un uomo pio, un ricordo a chi fu tra i fautori di questa eccellente iniziativa. Un grazie infinito a Massimo Cuofano.

FRANCESCO II DI BORBONE, ultimo re delle Due Sicilie in cammino verso la santità. Il grande annuncio del Cardinale Crescenzio Sepe Ieri a Napoli.

Ieri nel corso di una cerimonia pubblica il Cardinale di Napoli, Sua Eminenza Crescenzio Sepe, ha annunciato ufficialmente il processo avviato per riconoscere la santità di un Re che si distinse, come evidenziamo da anni, per la sua profonda cristianità, per le tante azioni caritatevoli e benefiche, per l’amore verso i Popoli delle Due Sicilie, durante i pochi mesi del suo regno, durante l’assedio di Gaeta e durante gli anni dell’esilio fino alla fine dei suoi giorni ad Arco (anche quest’anno a Napoli sarà celebrata la tradizionale cerimonia religiosa proprio il 27 dicembre presso la chiesa di San Ferdinando). Queste le bellissime parole del Cardinale Sepe: “I Vescovi della Campania presenteranno due candidati alla Santità e uno è Francesco II di Borbone, un Re, candidato alla Santità. È la dimostrazione di una predilezione di Dio nei nostri riguardi: abbiamo tante miserie, tante difficoltà e si può vedere come Dio interviene nella nostra città, nella nostra regione, interviene nell’anima di tanti buoni che sanno immolarsi e sanno raccogliere questa volontà traducendola in opere di amore e di carità”. Il nostro ringraziamento alla Fondazione Francesco II delle Due Sicilie promotrice con don Luciano Rotolo e con il già citato don Massimo Cuofano

Oggi, con questa notizia, avrei ricevuto la classica telefonata del mio maestro Giovanni Salemi e sarebbe stata una giornata speciale per lui, il mio Comandante, che starà gioendo di lassù assieme al Re Francesco.