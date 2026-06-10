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FROM Caserta torna al Campo Laudato Si’: tre giorni di musica, arte, circo e cultura

12 · 13 · 14 giugno 2026 — Campo Laudato Si', Ex Macrico, Caserta

Di Redazione

C’è un parco al centro di Caserta. Trentatré ettari di verde antico, alberi alti, aria che sa di luogo fermo nel tempo. Per decenni quel parco è esistito separato dalla città da un muro, vissuto da lontano, immaginato più che attraversato.
Dal 2024 il Campo, di proprietà dell’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero e gestito dalla Fondazione Casa Fratelli Tutti, è stato restituito alla città, con l’apertura settimanale dei cancelli, avviando, in questo modo, un percorso di rigenerazione urbana e gestione collettiva. Nel 2026 quel percorso ha fatto un salto ulteriore: grazie al progetto FROM Village — corner esperienziale permanente e hub culturale attivo da primavera fino a ottobre — il parco è oggi un luogo vivo ogni giorno, frequentato, animato e popolato.
Il festival FROM Caserta, dal 12 al 14 giugno, è l’apice di questa stagione: tre giorni in cui musica, arte, circo, sport, cultura e artigianato si concentrano nel parco trasformandolo in un villaggio esperienziale che coinvolge l’intera città e guarda ben oltre i suoi confini.
Un luogo che torna a essere comune
Il Campo Laudato Si’ non è solo uno sfondo. È il cuore del progetto. Spazio Vivo Srl — i quattro organizzatori che da anni lavorano alla rinascita culturale di questo territorio — ha scelto l’Ex Macrico non per suggestione scenografica, ma per convinzione civile: restituire alla cittadinanza un bene comune troppo a lungo inaccessibile.
Il nome del festival porta con sé questa intenzione: FROM Caserta. Da Caserta. Un luogo da cui partire, in cui tornare ed innamorarsi.
Il programma: un villaggio in movimento
Ogni angolo del parco durante i tre giorni di festival diventa un’area attiva. Decine di attività si sovrappongono e si intrecciano, costruendo un’esperienza densa e plurale in cui ogni visitatore trova il proprio punto di ingresso.
Arte, circo e intrattenimento. Gli artisti di strada sono i protagonisti assoluti di questa edizione: giocolieri, performer, acrobati animano il parco in modo continuo e diffuso. Con loro, lo Smile Clown Festival di Teniamoci per Mano APS porta a Caserta decine di clown — anche di caratura internazionale — con spettacoli laboratori e workshop, per un’esperienza che attraversa tutte le età con leggerezza, meraviglia e profonda consapevolezza.
Cultura e pensiero. Talk, laboratori e mostre di artigianato animano gli spazi dedicati alla riflessione e alla creatività. I laboratori artistici per adulti e bambini a cura di Artland portano nel parco un fare creativo aperto a tutti. Un’area è riservata ai temi della psicologia e del benessere, con il contributo di Benessere Psicologico Caserta, TCE Therapy Center e della Scuola di Psicoterapia Fusis MCF.
Sport e movimento. Le associazioni sportive del territorio presidiano un’area dedicata con esibizioni e attività aperte a tutti. Sport all’aria aperta, esibizioni e workshop per divertirsi e sensibilizzare al benessere.
Vino, birra e cocktail tra gli alberi. Degustazioni dei vini casertani in collaborazione con AIS, birra artigianale e cocktail in un salotto all’aperto con musica live di artisti locali. Un momento pensato per rallentare e assaporare.
Bogy Factory. Nel tardo pomeriggio il festival cambia ritmo: Al centro del festival, il villaggio vintage Bogy Factory anima il parco con dj set in vinile: una selezione musicale continua che fa da colonna sonora. Ma non solo, il tutto in un’atmosfera unica grazie alla presenza di coloratissimi espositori di modernariato e oggettistica vintage, abbigliamento stravagante.
Amici a quattro zampe. FROM Caserta è un festival aperto a tutti — compresi i cani. Un’area dedicata, gratuita ed aperta a tutti i cani e realizzata grazie al contributo di Santonastaso Pet Food.
La notte: tre live show per tre anime diverse
Ogni sera, a partire dalle 22:00, il palco principale accende la notte con un concerto pensato per dialogare con il mondo del circo e della performance. Fiati, tamburi, orchestre: la musica di questa edizione è corale, carnale, fisica. Niente grandi palchi, si balla attorno alla musica, tutti insieme.
Venerdì 12 giugno — Reggae Circus di Adriano Bono: un viaggio sonoro che fonde ritmi reggae con l’anima circense, tra groove ipnotici e performance visive che abitano il palco come una scena.
Sabato 13 giugno — LaNovabeat Orchestra: un’orchestra che non conosce confini di genere, capace di muoversi tra jazz, funk e sonorità contemporanee con la potenza collettiva di un ensemble di fiati.
Domenica 14 giugno — Bagarija Orkestar con Marcello Squillante (Ars Nova Napoli) e le stupende voci di Simona Boo e Irene Scarpato: una chiusura esplosiva tra Balcani e Mediterraneo, ritmi di ottone e percussioni che trascinano, un finale di festival che non lascia scelta se non danzare.
Gli artisti di strada
Gli artisti di strada abitano il parco per tutti e tre i giorni del festival, trasformando ogni angolo del Campo Laudato Si’ in un teatro a cielo aperto. Simone Romanò porta Hop-Hop: giocoleria, verticalismo e clown contemporaneo senza una parola, solo ironia e corpo. Alessio Cinquepalle con Colpi di Toss mette in scena torce infuocate e un monociclo alto tre metri — comicità fisica che non lascia scampo. Svenka con Clap TV attraversa acrobatica, verticalismo e hula hoop in uno show tecnico e interattivo. Il Cappellaio Matto porta La magia delle bolle: fuoco, bolle giganti e fantasia, ogni numero un piccolo incantesimo. Chiude Livia X Aria con Reverse — danza, acrobatica e numeri aerei per uno spettacolo che stupisce grandi e piccoli. Sempre in formazione busker, per la musica dal vivo, ci sono anche le 2 band finaliste del contest delle band emergenti promosse il Primo Maggio: Banda e Desil.
Con il supporto di
FROM Caserta 2026 è realizzato con il supporto di Enoteca il Torchio, BCC, Pepsi e Ferrarelle — partner che credono nel valore culturale e civile di un festival che fa del territorio il suo punto di forza e di partenza.
La comunicazione del festival e del FROM Village, insieme al sito ufficiale fromcaserta.it, sono curati da Upgrade Agency.

«Con FROM Caserta vogliamo realizzare uno specchio capace di riflettere, ai nostri occhi e a quelli delle nuove generazioni, la bellezza e la forza che il territorio è in grado di esprimere in termini umani, artistici e culturali.»
— Spazio Vivo Srl, organizzatori di FROM Caserta
Il parco è aperto e gratuito dalla mattina per tutti e tre i giorni del festival. Chi arriva dopo le 18:00 sostiene il progetto con un contributo di 5 euro all’ingresso.

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