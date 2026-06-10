FROM Caserta torna al Campo Laudato Si’: tre giorni di musica, arte, circo e cultura

C’è un parco al centro di Caserta. Trentatré ettari di verde antico, alberi alti, aria che sa di luogo fermo nel tempo. Per decenni quel parco è esistito separato dalla città da un muro, vissuto da lontano, immaginato più che attraversato.

Dal 2024 il Campo, di proprietà dell’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero e gestito dalla Fondazione Casa Fratelli Tutti, è stato restituito alla città, con l’apertura settimanale dei cancelli, avviando, in questo modo, un percorso di rigenerazione urbana e gestione collettiva. Nel 2026 quel percorso ha fatto un salto ulteriore: grazie al progetto FROM Village — corner esperienziale permanente e hub culturale attivo da primavera fino a ottobre — il parco è oggi un luogo vivo ogni giorno, frequentato, animato e popolato.

Il festival FROM Caserta, dal 12 al 14 giugno, è l’apice di questa stagione: tre giorni in cui musica, arte, circo, sport, cultura e artigianato si concentrano nel parco trasformandolo in un villaggio esperienziale che coinvolge l’intera città e guarda ben oltre i suoi confini.

Un luogo che torna a essere comune

Il Campo Laudato Si’ non è solo uno sfondo. È il cuore del progetto. Spazio Vivo Srl — i quattro organizzatori che da anni lavorano alla rinascita culturale di questo territorio — ha scelto l’Ex Macrico non per suggestione scenografica, ma per convinzione civile: restituire alla cittadinanza un bene comune troppo a lungo inaccessibile.

Il nome del festival porta con sé questa intenzione: FROM Caserta. Da Caserta. Un luogo da cui partire, in cui tornare ed innamorarsi.

Il programma: un villaggio in movimento

Ogni angolo del parco durante i tre giorni di festival diventa un’area attiva. Decine di attività si sovrappongono e si intrecciano, costruendo un’esperienza densa e plurale in cui ogni visitatore trova il proprio punto di ingresso.

Arte, circo e intrattenimento. Gli artisti di strada sono i protagonisti assoluti di questa edizione: giocolieri, performer, acrobati animano il parco in modo continuo e diffuso. Con loro, lo Smile Clown Festival di Teniamoci per Mano APS porta a Caserta decine di clown — anche di caratura internazionale — con spettacoli laboratori e workshop, per un’esperienza che attraversa tutte le età con leggerezza, meraviglia e profonda consapevolezza.

Cultura e pensiero. Talk, laboratori e mostre di artigianato animano gli spazi dedicati alla riflessione e alla creatività. I laboratori artistici per adulti e bambini a cura di Artland portano nel parco un fare creativo aperto a tutti. Un’area è riservata ai temi della psicologia e del benessere, con il contributo di Benessere Psicologico Caserta, TCE Therapy Center e della Scuola di Psicoterapia Fusis MCF.

Sport e movimento. Le associazioni sportive del territorio presidiano un’area dedicata con esibizioni e attività aperte a tutti. Sport all’aria aperta, esibizioni e workshop per divertirsi e sensibilizzare al benessere.

Vino, birra e cocktail tra gli alberi. Degustazioni dei vini casertani in collaborazione con AIS, birra artigianale e cocktail in un salotto all’aperto con musica live di artisti locali. Un momento pensato per rallentare e assaporare.

Bogy Factory. Nel tardo pomeriggio il festival cambia ritmo: Al centro del festival, il villaggio vintage Bogy Factory anima il parco con dj set in vinile: una selezione musicale continua che fa da colonna sonora. Ma non solo, il tutto in un’atmosfera unica grazie alla presenza di coloratissimi espositori di modernariato e oggettistica vintage, abbigliamento stravagante.

Amici a quattro zampe. FROM Caserta è un festival aperto a tutti — compresi i cani. Un’area dedicata, gratuita ed aperta a tutti i cani e realizzata grazie al contributo di Santonastaso Pet Food.

La notte: tre live show per tre anime diverse

Ogni sera, a partire dalle 22:00, il palco principale accende la notte con un concerto pensato per dialogare con il mondo del circo e della performance. Fiati, tamburi, orchestre: la musica di questa edizione è corale, carnale, fisica. Niente grandi palchi, si balla attorno alla musica, tutti insieme.

Venerdì 12 giugno — Reggae Circus di Adriano Bono: un viaggio sonoro che fonde ritmi reggae con l’anima circense, tra groove ipnotici e performance visive che abitano il palco come una scena.

Sabato 13 giugno — LaNovabeat Orchestra: un’orchestra che non conosce confini di genere, capace di muoversi tra jazz, funk e sonorità contemporanee con la potenza collettiva di un ensemble di fiati.

Domenica 14 giugno — Bagarija Orkestar con Marcello Squillante (Ars Nova Napoli) e le stupende voci di Simona Boo e Irene Scarpato: una chiusura esplosiva tra Balcani e Mediterraneo, ritmi di ottone e percussioni che trascinano, un finale di festival che non lascia scelta se non danzare.

Gli artisti di strada

Gli artisti di strada abitano il parco per tutti e tre i giorni del festival, trasformando ogni angolo del Campo Laudato Si’ in un teatro a cielo aperto. Simone Romanò porta Hop-Hop: giocoleria, verticalismo e clown contemporaneo senza una parola, solo ironia e corpo. Alessio Cinquepalle con Colpi di Toss mette in scena torce infuocate e un monociclo alto tre metri — comicità fisica che non lascia scampo. Svenka con Clap TV attraversa acrobatica, verticalismo e hula hoop in uno show tecnico e interattivo. Il Cappellaio Matto porta La magia delle bolle: fuoco, bolle giganti e fantasia, ogni numero un piccolo incantesimo. Chiude Livia X Aria con Reverse — danza, acrobatica e numeri aerei per uno spettacolo che stupisce grandi e piccoli. Sempre in formazione busker, per la musica dal vivo, ci sono anche le 2 band finaliste del contest delle band emergenti promosse il Primo Maggio: Banda e Desil.

Con il supporto di

FROM Caserta 2026 è realizzato con il supporto di Enoteca il Torchio, BCC, Pepsi e Ferrarelle — partner che credono nel valore culturale e civile di un festival che fa del territorio il suo punto di forza e di partenza.

La comunicazione del festival e del FROM Village, insieme al sito ufficiale fromcaserta.it, sono curati da Upgrade Agency.

«Con FROM Caserta vogliamo realizzare uno specchio capace di riflettere, ai nostri occhi e a quelli delle nuove generazioni, la bellezza e la forza che il territorio è in grado di esprimere in termini umani, artistici e culturali.»

— Spazio Vivo Srl, organizzatori di FROM Caserta

Il parco è aperto e gratuito dalla mattina per tutti e tre i giorni del festival. Chi arriva dopo le 18:00 sostiene il progetto con un contributo di 5 euro all’ingresso.